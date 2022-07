Bollo auto, gli italiani fanno festa: c’è un modo semplice per risparmiare (Di venerdì 22 luglio 2022) . In un periodo come questo il taglio delle spese è fondamentale Una delle tasse più inviso agli italiani è di sicuro il Bollo auto. Esistono però degli sconti o addirittura delle esenzioni che possono permetterci di non pagarlo. Vediamo insieme quali. Quando si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) . In un periodo come questo il taglio delle spese è fondamentale Una delle tasse più inviso agliè di sicuro il. Esistono però degli sconti o addirittura delle esenzioni che possono permetterci di non pagarlo. Vediamo insieme quali. Quando si L'articolo proviene da Inews24.it.

FPalladini : @CarloCalenda ma l'abolizione del bollo auto e del canone Tv ? - LiberiAlby : @sbonaccini In Romagna mai visto un euro per i più deboli...!!! Abolire il bollo auto?! - EmaGranvillano : Altre proposte che sentiremo a breve, senza nessuna bandiera specifica: 1) Via al bollo auto 2) Almeno 1milione pos… - RobertoLibrino : @ContiNicola_ @AlexBazzaro Ma infatti condivido. Con i soldi non pagati del bollo auto da 2009 mi sono fatto le vacanze in Grecia a Luglio. - salvointese1 : @janavel7 Toglieremo io bollo auto, è già stato detto? -