Bobo Vieri compie 49 anni | sorpresa in arrivo per la moglie Costanza

juventusfc : Tanti auguri ad un vero bomber ?? Buon compleanno @vieri_bobo - Inter : Tanti auguri di buon compleanno, @vieri_bobo! ?????? #Vieri #Inter #ForzaInter #Legend #Football #OnThisDay - UEFAcom_it : Buon compleanno, Christian Vieri ?? Vincitore di una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e due titoli UEFA EURO… - BagaglioAzzurro : SE IN FORMA ECCO I PIÙ FORTI: PORTIERI: HANDANOVIC T. DX: CUADRADO T. SN: T. HERNANDEZ REGISTA: BROZO MEZZALA:… - BBrizzolato : @AgataCentasso @marcomolfi Agata il discorso è chiaro. Tu hai mai visto grandi sportivi fare foto come queste? in c… -

... momenti di microfono aperto e una fascia dedicata alla celebreTv , il programma di Christian. Almeno per i primi anni, invece, Radio Serie A non trasmetterà la cronaca delle partite, ..., Christian Brocchi, Alessandro Matri. Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca" . Questo nello specifico quanto si legge sul ...Francesco Totti vuole riconquistare Ilary Blasi L'ex calciatore della Roma non si dà pace per come siano andate le ...Traguardo importante per l'ex calciatore che dopo una vita di amori e passioni oggi ha trovato la sua stabilità affettiva ...