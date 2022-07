Blanco, la vera fidanzata del cantante esce allo scoperto: il web impazza (Di venerdì 22 luglio 2022) La vera fidanzata del cantante Blanco ha deciso di uscire esce allo scoperto: ecco di chi si tratta e qual è stato il gesto ufficiale che inchioda il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il giovane e talentuoso artista aveva mantenuto fino ad ora il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma a quanto pare adesso è venuto tutto a galla. Blanco-Altranotizia-(Fonte: google)Scopriamo chi è davvero la giovane donna che ha rubato il cuore a Blanco dopo la fine della storia con la sua ex fidanzata Giulia Lisioli. Blanco, il gesto che lo ‘inchioda’ L’enorme notorietà per il cantante Blanco è arrivata quando è salito, lo scorso marzo, sul palco del ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladelha deciso di uscire: ecco di chi si tratta e qual è stato il gesto ufficiale che inchioda il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il giovane e talentuoso artista aveva mantenuto fino ad ora il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma a quanto pare adesso è venuto tutto a galla.-Altranotizia-(Fonte: google)Scopriamo chi è davvero la giovane donna che ha rubato il cuore adopo la fine della storia con la sua exGiulia Lisioli., il gesto che lo ‘inchioda’ L’enorme notorietà per ilè arrivata quando è salito, lo scorso marzo, sul palco del ...

_felisiahale : questa collaborazione con benny blanco e snoop dogg mi incuriosisce tantissimo, mi aspetto una vera bomba! ho le as… - Roberto55979047 : RT @Roberto55979047: @conlavistablack Purtroppo negli anni 80,90 erano tutti talenti e le persone avevano buon gusto e ascoltavano vera mus… - Roberto55979047 : @conlavistablack Purtroppo negli anni 80,90 erano tutti talenti e le persone avevano buon gusto e ascoltavano vera… - 4marena : your favourite track di blanco,la canzone nostra da vera ama - pastarossa_ : @wonderVall94 Per favore anche Blanco li aveva repostati per loro vera vittoria VOGLIAMO CHECCO DJ -