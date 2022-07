repubblica : Bimbo ucciso a botte a Siracusa: ergastolo a mamma e patrigno - infoitinterno : Bimbo ucciso di botte a Siracusa, ergastolo a madre e compagno - LiberoReporter : Bimbo ucciso di botte a Siracusa, ergastolo a madre e compagno - Gaebaldi : Bimbo ucciso di botte a Siracusa, ergastolo a madre e compagno - nonstop9981 : Taranto, tenta di strangolare la moglie a casa dei suoceri: salva grazie al figlio - -

Ergastolo per la madre e il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all'ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise di Siracusa ha ...Quando ilera stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Modica i medici si sarebbero accorti delle ecchimosi sul corpicino. Secondo la Procura, Evan avrebbe subito diverse fratture per ...(Radio RTM Modica) Nell'aula del Tribunale di Siracusa erano presenti anche i parenti del papà del piccolo Evan, la nonna e gli zii del bimbo, assistiti dai legali Aurora Cataudella e Nino Savarino.L'accusa era di maltrattamenti ed omicidio. Ergastolo per la madre e il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all'ospedale di Modica (Rag ...