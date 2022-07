ATP Gstaad: Berrettini in rimonta su Martinez centra la semifinale (Di venerdì 22 luglio 2022) Grande prestazione che conferma, a discapito del ranking, lo status di Top 10 di Matteo Berrettini, che arriva a due punti dalla sconfitta prima di iniziare la sua rimonta vincente su un lodevole Pedro Martinez. In semifinale a Gstaad l’azzurro affronterà Dominic Thiem. Berrettini tocca il fondo, poi risale e trionfa Poche prime e più di qualche difficoltà per un Berrettini che fatica a far valere come suo solito il servizio, complice anche un Martinez molto in partita non solo in risposta ma anche alla battuta. Il numero 52 del mondo infatti, al contrario dell’avversario, è costretto molto raramente a ripiegare sulla seconda e concede solo una palla break a Matteo in tutto il set. Questo avviene al nono e ultimo game, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Grande prestazione che conferma, a discapito del ranking, lo status di Top 10 di Matteo, che arriva a due punti dalla sconfitta prima di iniziare la suavincente su un lodevole Pedro. Inl’azzurro affronterà Dominic Thiem.tocca il fondo, poi risale e trionfa Poche prime e più di qualche difficoltà per unche fatica a far valere come suo solito il servizio, complice anche unmolto in partita non solo in risposta ma anche alla battuta. Il numero 52 del mondo infatti, al contrario dell’avversario, è costretto molto raramente a ripiegare sulla seconda e concede solo una palla break a Matteo in tutto il set. Questo avviene al nono e ultimo game, in cui ...

