Amici, Giulia Stabile rivela cosa le impedisce di vivere con Sangiovanni (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo Sangiovanni, anche Giulia Stabile è tornata a parlare della loro storia d’amore nata ad Amici 20 e che prosegue a gonfie vele ormai da un anno. La ballerina italo spagnola ha risposto alla domanda che le viene fatta spesso, ovvero perché lei e il cantante non convivono. A quanto pare la giovane età non c’entra nulla, né il fatto che stiano assieme da un tempo relativamente breve: Giulia e Sangiovanni attualmente non possono vivere insieme perché la ballerina lavora e vive a Roma, città che ama e che anche volendo non potrebbe lasciare, mentre il fidanzato ha base a Milano, dove si trova la sua casa discografica. Due realtà inconciliabili – almeno per ora – ma con cui dovranno scendere a patti se, come dichiara la Stabile, vogliono mettere su ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo, ancheè tornata a parlare della loro storia d’amore nata ad20 e che prosegue a gonfie vele ormai da un anno. La ballerina italo spagnola ha risposto alla domanda che le viene fatta spesso, ovvero perché lei e il cantante non convivono. A quanto pare la giovane età non c’entra nulla, né il fatto che stiano assieme da un tempo relativamente breve:attualmente non possonoinsieme perché la ballerina lavora e vive a Roma, città che ama e che anche volendo non potrebbe lasciare, mentre il fidanzato ha base a Milano, dove si trova la sua casa discografica. Due realtà inconciliabili – almeno per ora – ma con cui dovranno scendere a patti se, come dichiara la, vogliono mettere su ...

VanityFairIt : Accompagnata dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l'influencer e modella ha organizzato un party a bordo piscina n… - Valerialamastra : @howeverbad @federicapaparo Ma io mi domando che fastidio le da Giulia Ma queste non hanno parenti amici che li co… - Rosita17232451 : @MetalHe69092042 @borghi_claudio @amata_giulia E non vi perdoniamo..le cose che dice borghi in questi due giorni so… - soojinbff : RT @invernini: piacere da oggi giulia per gli amici - invernini : piacere da oggi giulia per gli amici -