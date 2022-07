Uomini e Donne, a settembre torna un cavaliere molto amato? L’indiscrezione (Di giovedì 21 luglio 2022) Stanno alle voci che circolano con insistenza in questi giorni, che di recente sono state confermate dall’informatissimo Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo UominieDonneclassicoeover, un amatissimo cavaliere che aveva abbandonato il trono over nella scorsa stagione di Uomini e Donne potrebbe rientrare in studio a settembre. Stiamo parlando Marcello Messina, ex di Ida Platano che aveva comunicato a Maria De Filippi di voler lasciare il talk show per frequentare una ragazza conosciuta fuori dal programma. La storia con la donna, tuttavia, è finita dopo pochi mesi e Marcello è tornato single. “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)” si legge sul portale di Pugnaloni. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) Stanno alle voci che circolano con insistenza in questi giorni, che di recente sono state confermate dall’informatissimo Lorenzo Pugnaloni con il suo profiloclassicoeover, un amatissimoche aveva abbandonato il trono over nella scorsa stagione dipotrebbe rientrare in studio a. Stiamo parlando Marcello Messina, ex di Ida Platano che aveva comunicato a Maria De Filippi di voler lasciare il talk show per frequentare una ragazza conosciuta fuori dal programma. La storia con la donna, tuttavia, è finita dopo pochi mesi e Marcello èto single. “Marcello potrebbere nel parterre over (magari ao nel corso dell’edizione prossima)” si legge sul portale di Pugnaloni. Dello ...

