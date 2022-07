Teatro – Ostia, l’estate ‘perfomativa’ torna ad animarsi con la VI edizione di un festival multidisciplinare (Di giovedì 21 luglio 2022) Da domani, e fino al 24 luglio, ad Ostia ‘ Teatri d’Arrembaggio’ prosegue con la stand up comedy di Laura Formenti, il Teatro ragazzi della Compagnia degli Accettella e ‘Lemon Therapy’, di Enrico Lombardi e Alice Melloni. Teatro del Lido: l’estate perfomativa del litorale, torna così ad animarsi con la sesta edizione di un festival multidisciplinare Dunque, dopo due anni di pausa, l’estate perfomativa del litorale, e di Ostia in particolare, torna così ad animarsi con la sesta edizione di un festival multidisciplinare, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) Da domani, e fino al 24 luglio, ad‘ Teatri d’Arrembaggio’ prosegue con la stand up comedy di Laura Formenti, ilragazzi della Compagnia degli Accettella e ‘Lemon Therapy’, di Enrico Lombardi e Alice Melloni.del Lido:perfomativa del litorale,così adcon la sestadiDunque, dopo due anni di pausa,perfomativa del litorale, e diin particolare,così adcon la sestadi, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti che ...

fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Rom… - italiaserait : Teatro – Ostia, l’estate perfomativa torna così ad animarsi con la VI edizione di un festival multidisciplinare - Angelo10424676 : RT @Roma: Il 28 e 29 luglio il #ParcodegliAcquedotti si fa palcoscenico per #MuseoPasolini, lo spettacolo di #AscanioCelestini dedicato al… - MarianIan5 : RT @fattoquotidiano: EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Romano… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Romano… -