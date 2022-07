“Se lo fa fare in bagno”. Carlo d’Inghilterra, la scoperta su sui vizietti privati. E c’è anche Camilla (Di giovedì 21 luglio 2022) Il principe Carlo e gli strani vizi a palazzo. È noto da tempo che il primogenito della regina Elisabetta ha diverse manie che se da un lato creano qualche imbarazzo a corte dall’altro lo hanno sempre accompagnato. E pare che in questo sia un buona compagnia perché anche Camilla non sarebbe da meno. A fare luce su certi ‘vizietti’ ci ha pensato adesso lo scrittore e biografo Brian Hoey che ha scritto il libro “Not in Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtains”. In quest’opera l’autore svela alcuni segreti davvero curiosi del principe Carlo, accusato di essere “il più viziato” della Famiglia Reale. Carlo viene descritto come incapace di badare a sé stesso fin dalle cose più elementari, come ad esempio vestirsi. Sembra infatti che siano i domestici ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Il principee gli strani vizi a palazzo. È noto da tempo che il primogenito della regina Elisabetta ha diverse manie che se da un lato creano qualche imbarazzo a corte dall’altro lo hanno sempre accompagnato. E pare che in questo sia un buona compagnia perchénon sarebbe da meno. Aluce su certi ‘’ ci ha pensato adesso lo scrittore e biografo Brian Hoey che ha scritto il libro “Not in Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtains”. In quest’opera l’autore svela alcuni segreti davvero curiosi del principe, accusato di essere “il più viziato” della Famiglia Reale.viene descritto come incapace di badare a sé stesso fin dalle cose più elementari, come ad esempio vestirsi. Sembra infatti che siano i domestici ...

