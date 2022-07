Pd: Morani, 'chi non ha votato fiducia, si è messo fuori da solo' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Possiamo fare campagna elettorale a testa alta, una bella campagna elettorale. Il campo di gioco che noi abbiamo è quello della rivendicazione orgogliosa di quanto fatto in questo anno e mezzo. Chi non ha votato la fiducia si è messo fuori da solo". Così Alessia Morani del Pd parlando con i cronisti. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Possiamo fare campagna elettorale a testa alta, una bella campagna elettorale. Il campo di gioco che noi abbiamo è quello della rivendicazione orgogliosa di quanto fatto in questo anno e mezzo. Chi non halasi èda". Così Alessiadel Pd parlando con i cronisti.

MAXISANTAL : NOTIZIE DEI KOMPAGNI DI CASA NOSTRA??? CARANCINI, MORANI??? GIÀ FINITO DI DIRE STRAMBERIE, ATTACCARE CHI NON LA PENSA COME LORO??? - danieledv79 : @lupo_09 @BenedettaFrucci @mariannamadia Non lo faranno. Devono salvaguardare le loro poltrone. Per questo non dico… - nicolas69419609 : @Limbolimbo18 Ma si dai, chi nn ne ha, noi nelle Marche abbiamo: il conte gentiloni che vien da magerata e la zoc00… - raff_lore : RT @AbracaBarna: La #Morani,e chi sennò,nella sua pochezza di argomenti cita #GretaThunberg,con il condizionatore acceso.Che venga detto a… - viganoufficio : @fratotolo2 @AlessiaMorani Cosa pretendere dalla Morani, però io una domanda su chi invita questi personaggi in tv me la farei -