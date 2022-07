Mutalipassi si muove tra spiagge e Natale | arrivano ordinanze e avvisi pubblici

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 21 luglio 2022) di Arturo Calabrese Dopo un momento di assestamento,le prime importanti decisioni dell’amministrazione guidata da Roberto Antonio. Si comincia con la regolamentazione delle attività balneari e, nello specifico, di ciò che si può e non si può fare sugli arenili agropolesi. Nell’ordinanza firmata dal sindaco che nasce in collaborazione con la Polizia Municipale del comandante Maurizio Cauceglia, si legge il divieto di assoluto di varare o di trainare da terra un qualsiasi mezzo natante, al fine di salvaguardare la sicurezza dei bagnanti o dei passanti sul bagnasciuga. Questo era un atto atteso da tempo, giacché da sempre si registrano presenze di turisti poco educati. Sempre per questi ultimi, è stato previsto il divieto di utilizzare strumenti atti alla riproduzione di musica ad alti volumi. Nulla da eccepire, invece, per radio o ...