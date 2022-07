Musetti-Davidovich domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Lorenzo Musetti incontrerà lo spagnolo Davidovich Fokina nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo 2022 (terra). Per il carrarino, dopo i due match point annullati al serbo Lajovic all’esordio nel tie-break del secondo set, è arrivata una prestazione piuttosto convincente negli ottavi contro il finlandese Ruusuvuori, sconfitto in due set tirati ma giocati a buon livello. L’azzurro ha trovato una bella boccata d’ossigeno, lui che non vinceva due partite di fila addirittura dal Masters 1000 di Madrid nel circuito maggiore. Con l’iberico non ci sono scontri diretti da annotare per Musetti. Si prospetta una partita dagli elevati spunti tecnici ma soprattutto imprevedibile. Si affrontano infatti due tennisti che non fanno certamente della continuità il loro punto di forza. ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lorenzoincontrerà lo spagnoloFokina nei quarti di finale del torneo Atp 500 di(terra). Per il carrarino, dopo i due match point annullati al serbo Lajovic all’esordio nel tie-break del secondo set, è arrivata una prestazione piuttosto convincente negli ottavi contro il finlandese Ruusuvuori, sconfitto in due set tirati ma giocati a buon livello. L’azzurro ha trovato una bella boccata d’ossigeno, lui che non vinceva due partite di fila addirittura dal Masters 1000 di Madrid nel circuito maggiore. Con l’iberico non ci sono scontri diretti da annotare per. Si prospetta una partita dagli elevati spunti tecnici ma soprattutto imprevedibile. Si affrontano infatti due tennisti che non fanno certamente della continuità il loro punto di forza. ...

FiorinoLuca : RT @LorenzoAndreol4: Domani ad Amburgo, quarti maschili e semi femminili. #Musetti vs Davidovich Fokina sul centrale non prima delle 14.30… - LorenzoAndreol4 : Domani ad Amburgo, quarti maschili e semi femminili. #Musetti vs Davidovich Fokina sul centrale non prima delle 14.… - BurgisRic : RT @WeAreTennisITA: Quarti di finale per Musetti ?????? Ad Amburgo prosegue il torneo di Lorenzo, che con una vittoria per 6-4 7-5 contro il… - lascolomba : RT @GeorgeSpalluto: Musetti vola ai quarti ad Amburgo, imponendosi al 7° matchpoint per 64 75 su Emil Ruusuvuori. 4° quarto di finale in st… - FabPozz : RT @WeAreTennisITA: Quarti di finale per Musetti ?????? Ad Amburgo prosegue il torneo di Lorenzo, che con una vittoria per 6-4 7-5 contro il… -