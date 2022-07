Mike Tyson ‘vede’ la sua fine | “Le macchie sul mio viso mi fanno capire che morirò presto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022)sente che la suaè vicina. L’ex campione del mono dei pesi massimi, parlando del podcast Hotboxin, ha riferito di avere problemi di denaro, nonostante sia (o sia stato) un multimilionario. Inoltre, al terapista Sean McFarland ha detto che la sua morte è prossima. “Moriremo tutti un giorno, ovviamente. Poi, quando mi guardo allo specchio e vedo quelle piccolesul mio, dico: “Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto”.ha anche raccontato il suo rapporto con il denaro: “Dico sempre alle persone che quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che nessuno ti ami. Credi di essere invincibile, il che non è vero”. E non protegge dalla morte. “Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito ...