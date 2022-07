Letta a La7 | “La scelta di Conte è stata sbagliata e dirimente Difficile che le nostre strade coincidano di nuovo”

(Di giovedì 21 luglio 2022)? “La mia impressione è che sia molto complicato immaginare chediledopo ladi ieri, molto“. Lo ha detto Enricoa In onda, su La7, rispondendo ad alcune domande sulle future alleanze in vista delle elezioni di settembre. Il leader del Pd è sembrato scettico sulla possibilità di ricomporre il rapporto con il Movimento 5 stelle. “Condopo ieri non ci siamo sentiti”, ha specificato, “ha fatto unaper l’Italia e ognuno di noi sa che il Paese è spaventato e timoroso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La7tv : #lariachetira @TommasoCerno (PD): 'Letta abbia il coraggio di lasciare tutto questo caravanserraglio che Draghi ave… - tweetonys : @Bellombs Certo pensandoci bene Calenda difficilmente si alleerebbe con un PD alleato di 5s per cui in quel caso Az… - La7tv : #inonda Draghi candidato del Pd? Letta: 'Deciderà lui. E' stato un fondamentale punto di riferimento' - larsenaleb : #inonda LA7 LETTA, MONTI, FORMIGLI che parlano di Salvini...........ma andate affankiulo. - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda Letta (PD): 'Quanto accaduto ieri cambierà la prospettiva degli elettori. Difficile una nuova alleanza con il M5S' https… -

La7

Ospite de L'Aria Che Tira su, il condirettore di Libero descrive un centrodestra unito: 'La ... quella 'stai sereno' del finto patto tra Matteo Renzi ed Enricoche dovranno fingere di volersi ...... a caldo dopo l'intervento del premier in Aula, ai microfoni diammetteva che nei panni di ... Intanto, tornando al campo largo, Enricoha scaricato definitivamente il M5s. "Loro non sanno ... Letta (PD): "Ecco come è nata la crisi di governo" Roma, 21 lug Conte "La mia impressione è che sia molto complicato immaginare che coincidano di nuovo le nostre strade dopo la scelta di ieri, molto sbagliata".Roma, 21 lug "Cambia tutto, i comportamenti tenuti ieri rispetto a un fatto così rilevante come la vita del governo Draghi modificano i discorsi sul futuro". Lo ...