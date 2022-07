(Di giovedì 21 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi e la crisi di Governo in Italia, stanno generando tante discussioni nel nostro territorio e il rampollo diAgnelli,, ha voluto dire la sua via Twitter....

Adnkronos : #Crisidigoverno, #Lapo contro i ‘Fantozzi di provincia’. - Open_gol : «Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l'arrivo dei fenomeni» Lapo Elkann #crisidigoverno - zazoomblog : Lapo Elkann senza freni: “Siete dei buffoni e degli scappati di casa. Contate meno di zero” - #Elkann #senza… - Affaritaliani : Lapo Elkann: 'Draghi è l'italiano più rispettato, loro sono dei Fantozzi' - CScrotone : @AngelaGironi @nicmad84 @lapoelkann_ Guardi, il livello del dialogo dipende dai modelli che ognuno si sceglie e che… -

Sui social la rabbia dell'imprenditore dopo le dimissioni di Mario ...Commenta per primoè in vena di complimenti. Da quelli (sinceri) per il mercato della Juventus dopo l'acquisto del difensore brasiliano Bremer a quelli (sarcastici) sulla crisi di governo. Ecco il suo ...“Adesso arrivano i fenomeni No i Fantozzi di provincia”. Lapo Elkann reagisce con rabbia e sarcasmo all’incredibile epilogo della ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...