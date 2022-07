Italia Viva, dibattito su Aree Interne e Nuovo Psr: partecipano Caputo e Lombardi (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Aree Interne, le nuove opportunità del PSR”, questo il titolo del confronto – dibattito organizzato dal Coordinamento Provinciale di Italia Viva di Benevento in programma venerdì 22 luglio alle ore 20.00 a Castelvenere, presso l’Enoteca Comunale in piazza San Barbato. Interverranno: Alessandro Di Santo (Sindaco di Castelvenere e Membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva), Bepy Izzo e Simona Tessitore (Coordinatori Provinciali di Italia Viva), Nino Lombardi (Presidente facente funzioni Provincia di Benevento) e Nicola Caputo (Assessore alle Politiche Agricole – Regione Campania). “Sarà un incontro pubblico – affermano Tessitore e Izzo – dove saranno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “, le nuove opportunità del PSR”, questo il titolo del confronto –organizzato dal Coordinamento Provinciale didi Benevento in programma venerdì 22 luglio alle ore 20.00 a Castelvenere, presso l’Enoteca Comunale in piazza San Barbato. Interverranno: Alessandro Di Santo (Sindaco di Castelvenere e Membro dell’Assemblea Nazionale di), Bepy Izzo e Simona Tessitore (Coordinatori Provinciali di), Nino(Presidente facente funzioni Provincia di Benevento) e Nicola(Assessore alle Politiche Agricole – Regione Campania). “Sarà un incontro pubblico – affermano Tessitore e Izzo – dove saranno ...

