Inter, Lautaro Martinez votato Player of the Season Lautaro Martinez eletto come il miglior giocatore della stagione 2021 2022 tramite i social dell'Inter. Ecco il post celebrativo Tramite i propri social, l'Inter ha dichiarato come Player of the Season Lautaro Martinez. ?Player of the Season = ?@lenovo @LenovoItalia #ForzaInter #Lautaro pic.twitter.com/lJzxDc0Bs0— Inter (@Inter) July 21, 2022 Omaggiato tramite un post su Twitter dopo le votazioni dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

