Ilaria Galassi da Non è la Rai a badante | “Arriviamo a fine mese stretti stretti”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Chi seguiva Non è la Rai ricorda di certo, spesso in coppia con Antonella Mosetti, era tra le protagoniste. Più volteha raccontato della sua vita, della malattia, del percorso così diverso dalle colleghe dello storico programma. Oggifa la, si prende cura di una dolcissima signora di 90 anni e confida che il loro rapporto le ha cambiato la vita. E’ in una sincera intervista rilasciata a Fanpage che l’ex ragazza di Non è la Rai racconta la sua vita oggi, a 46 anni. Le difficoltà causate dal covid, l’arrivare adovendo fare attenzione alle spese, come tanti. Pochi ne parlano e lei si racconta, confessa anche che avrebbe partecipato volentieri a L’Isola dei famosi ma che al terzo provino si è spenta ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ilaria Galassi, l’ex stellina di “Non è la Rai” oggi fa la badante: “Con quei soldi faccio la spesa” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ilaria Galassi, 27 anni dopo Non è la Rai, si racconta su - Marilenapas : RT @fanpage: Ilaria Galassi, 27 anni dopo Non è la Rai, si racconta su - FQMagazineit : Ilaria Galassi, l’ex stellina di “Non è la Rai” oggi fa la badante: “Con quei soldi faccio la spesa” - JustNowOne : Ilaria Galassi: Faccio la badante, guadagno poco ma la 90enne che accudisco mi ha cambiato la vita -… -

da Non è la Rai a badante/ "Arrivo a fine mese stretta stretta" Di recente, l'attore ha messo in allarme i suoi fan dichiarando di sentirsi prossimo ad abbandonare la carriera di ..., da Non è la Rai a badante: 'Arrivo stretta a fine mese' RicordateFrangetta bionda e modi di fare intriganti, così aveva fatto impazzire il pubblico di Non è la Rai . A ...In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex volto di Non è la Rai, Ilaria Galassi, ha rivelato di aver cambiato completamente vita ...La showgirl, ex volto del programma di Canale 5 e Italia 1 rivela, a 27 anni dalla sua carriera in TV, di prendersi cura di un'anziana ...