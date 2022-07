IL MATTINO: 1 miliardo di dollari per il Napoli, ecco quando è accaduto (Di giovedì 21 luglio 2022) De Laurentiis ha rifiutato 1 miliardo di dollari per il Napoli. Chi ha fatto la proposta? e cosa accadrà in futuro? De Laurentiis non vende il Napoli, il patron ha dichiarato di aver ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. Il quotidiano il MATTINO, rivela alcuni retroscena sulle trattative per la cessione del Napoli: “L’offerta vicino al miliardo dichiarata dal patron azzurro, sarebbe quella di un fondo americano, pervenuta quattro anni fa.Più recentemente, vi sarebbe stata un’altra richiesta di informazioni da manager sempre americani che hanno dirottato poi le loro attenzioni sul Chelsea non appena è stato messo in vendita da Abramovich allo scoppio della guerra in Ucraina”. PERCHÉ DE LAURENTIIS NON VENDE IL ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 21 luglio 2022) De Laurentiis ha rifiutato 1diper il. Chi ha fatto la proposta? e cosa accadrà in futuro? De Laurentiis non vende il, il patron ha dichiarato di aver ha rifiutato offerte vicine aldi. Il quotidiano il, rivela alcuni retroscena sulle trattative per la cessione del: “L’offerta vicino aldichiarata dal patron azzurro, sarebbe quella di un fondo americano, pervenuta quattro anni fa.Più recentemente, vi sarebbe stata un’altra richiesta di informazioni da manager sempre americani che hanno dirottato poi le loro attenzioni sul Chelsea non appena è stato messo in vendita da Abramovich allo scoppio della guerra in Ucraina”. PERCHÉ DE LAURENTIIS NON VENDE IL ...

