**Governo: Cdm non si farà, dimissioni Draghi già comunicate settimana scorsa** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il Cdm non si terrà, come da attese. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già presentato le dimissioni in Consiglio dei ministri la scorsa settimana - precisano dal ministero dei Rapporto con il Parlamento - ragion per cui non ci sarà un nuovo passaggio poiché formalmente ha già comunicato le sue decisioni ai ministri. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il Cdm non si terrà, come da attese. Il presidente del Consiglio Marioha già presentato lein Consiglio dei ministri la scorsa- precisano dal ministero dei Rapporto con il Parlamento - ragion per cui non ci sarà un nuovo passaggio poiché formalmente ha già comunicato le sue decisioni ai ministri.

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Italia : ?? #Draghi: 'Stasera rassegnerò le mie dimissioni' _ La comunicazione del presidente del Consiglio al Cdm ?? 'La mag… - infoitinterno : Crisi governo, no Cdm, Draghi ha già comunicato scelta a ministri - TV7Benevento : **Governo: Cdm non si farà, dimissioni Draghi già comunicate settimana scorsa** - - marin_cdm : RT @distefanoTW: Questo #Governo infame era troppo vicino alla scadenza della legislatura per rimanere in piedi. La verità è che i partiti… -