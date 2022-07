Gelmini-Brunetta? Non commento chi tradisce Io ho già scritto il programma

(Di giovedì 21 luglio 2022) Silvio Berlusconi per la prima volta parla dopo lo scioglimento delle Camere e conferma il suo ritorno in campo per la campagna elettorale

La frase al vetriolo con cui Berlusconi taglia corto quando in una intervista a Repubblicàagli viene chiesto dello strappo di Mariastellae Renato. 'Stiamo parlando di esponenti ...E l'uscita da Forza Italia dei ministri, viene salutata da Berlusconi con un 'Riposino in pace'. Leggi Anche Renatodice addio a Forza Italia: 'Non sono io che lascio ma ...Il Cav: “Non commento le decisioni dei traditori”. E sulle elezioni: “Andremo da soli, con un programma avveniristico” ...Roma, 21 lug (Adnkronos) - Gelmini e Brunetta "riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivazioni e prospettive politiche". Lo ha detto Silvio Berlusconi ...