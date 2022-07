Gattuso: «Ho sofferto in silenzio per le cose dette su di me, i dirigenti del Tottenham ci sono cascati» (Di giovedì 21 luglio 2022) Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport da Valencia, dove è in ritiro con la squadra. Ha parlato dell’ultimo anno, che ha definito “difficile”, dopo le accuse di razzismo e sessismo. «Forse sbaglio a non parlare per difendermi, ma io sono fatto così. Però sarei ipocrita se dicessi che non ho sofferto per tante cose che sono state dette sul mio conto. Ho sofferto in silenzio, devo dire che ultimamente sono stato bersagliato su tante cose che non fanno parte della mia persona. sono uscite cose non vere, perché sono state prese frasi dette 15 anni fa e inserite in un contesto per fare polemica. Ma io sono una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Gennaroha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport da Valencia, dove è in ritiro con la squadra. Ha parlato dell’ultimo anno, che ha definito “difficile”, dopo le accuse di razzismo e sessismo. «Forse sbaglio a non parlare per difendermi, ma iofatto così. Però sarei ipocrita se dicessi che non hoper tantechestatesul mio conto. Hoin, devo dire che ultimamentestato bersagliato su tanteche non fanno parte della mia persona.uscitenon vere, perchéstate prese frasi15 anni fa e inserite in un contesto per fare polemica. Ma iouna ...

