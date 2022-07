(Di giovedì 21 luglio 2022)in televisione. Cidall’11prossimo, con “che”, dopo aver ballato per Milly Carlucci e prima ancora essere naufragata sull’Isola dei Famosi. Un’altra vita. Poi un anno ferma, a guardare, ad aspettare la sua occasione. «È stato un anno che sono sembrati dieci». Ma ora è pronta are in onda con un suo programma, su Raidue, nel tentativo di rilanciare una rete che ha perso ascolti. Ma è una scommessa che si vuole giocare e vuole vincere. Ricomincia con un programma tutto suo, alla domenica pomeriggio, contro Amici e soprattutto Domenica In. «Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Elisa Isoardi torna a settembre con 'Vorrei dirti che': «La mia resurrezione in tv tra cuore e cucina» - leggoit : Elisa Isoardi torna a settembre con 'Vorrei dirti che': «La mia resurrezione in tv tra cuore e cucina» - zazoomblog : Elisa Isoardi: a letto con “lui” Uno splendido risveglio - #Elisa #Isoardi: #letto #“lui” - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: il sorriso della divina Elisa Isoardi ????????????????? - LuizHideraldo2 : RT @dea_channel: il sorriso della divina Elisa Isoardi ????????????????? -

torna in televisione. Ci torna dall'11 settembre prossimo, con 'Vorrei dirti che', dopo aver ballato per Milly Carlucci e prima ancora essere naufragata sull'Isola dei Famosi. Un'altra ...torna in televisione. Ci torna dall'11 settembre prossimo, con 'Vorrei dirti che', dopo aver ballato per Milly Carlucci e prima ancora essere naufragata sull'Isola dei Famosi. Un'altra ...Elisa Isoardi torna in televisione. Ci torna dall’11 settembre prossimo, con “Vorrei dirti che”, dopo aver ballato per Milly Carlucci e prima ancora essere ...Elisa Isoardi torna in televisione. Ci torna dall’11 settembre prossimo, con “Vorrei dirti che”, dopo aver ballato per Milly Carlucci e prima ancora essere ...