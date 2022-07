Dodò: visite per la Fiorentina, possibile scambio con l'Empoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Milano, prima di Firenze e forse Moena, Dodò è a Roma: un Giro d’Italia per indossare la maglia viola. Il brasiliano... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Milano, prima di Firenze e forse Moena,è a Roma: un Giro d’Italia per indossare la maglia viola. Il brasiliano...

DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Sbloccata la trattativa per #Dodô dello @FCShakhtar: giovedì le visite mediche - FiorentinaZone : Ecco finalmente #Dodo a Roma per le visite mediche, poi la firma sul contratto con la #Fiorentina #SpaceViola… - edoardismo : Dodò sopravviverà alle visite mediche a Firenze con 45°? - FiorentinaUno : Fiorentina, Dodò è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - Fiorentinanews : #Dodô è arrivato a #Roma per le visite mediche. VIDEO #Fiorentina -

Viola, oggi allenamento alle 10 (ed arriva Dodò) Intanto oggi dovrebbero svolgersi a Firenze le visite mediche del difensore brasiliano Dodò , che dovrebbe firmare in giornata per il club viola poi dovrebbe andare a Moena con i compagni di squadra ... Juventus, Paredes e Morata. Inter, Demiral o Akanij. Milan, oggi è il giorno della verità per De Ketelaere Oggi il brasiliano farà visite mediche e firmerà il contratto. Ma intanto, i bianconeri pensano a ... I viola aspettano Dodò , il Monza ha preso Caprari dal Verona e il West Ham insiste per Scamacca , ... Intanto oggi dovrebbero svolgersi a Firenze lemediche del difensore brasiliano, che dovrebbe firmare in giornata per il club viola poi dovrebbe andare a Moena con i compagni di squadra ...Oggi il brasiliano faràmediche e firmerà il contratto. Ma intanto, i bianconeri pensano a ... I viola aspettano, il Monza ha preso Caprari dal Verona e il West Ham insiste per Scamacca , ...