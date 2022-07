Disastro a Windsor | muore a soli 74 anni | “Ci mancherà terribilmente” | William e Kate distrutti

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 21 luglio 2022) Persi sta verificando un particolare molto sconcertante. La confessione dei reali è da brividi Dopo la notizia recente della morte inaspettata,sono rimasti totalmente. In particolar modo, la Duchessa di Cambridge è rimasta sconvolta dalla morte della donna che aveva 74. Ma cosa è accaduto che ha sconvolto? Chi sarà l’uomo o la donna che ci ha lasciati per sempre?Middleton in questi giorni sta piangendo la scomparsa di una donna a cui era molto legata. Si tratta di un’esperta di neonatologia, la quale è stata accanto anel corso della sua prima gravidanza molto travagliata.molte volte si erano rivolti ...