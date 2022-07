Da dl anti-crisi a ddl concorrenza, il lavoro delle Camere sciolte. Mattarella chiede un “contributo costruttivo” (Di giovedì 21 luglio 2022) Potranno andare avanti l'esame del dl anti-crisi che il governo dimissionario Draghi si appresta a varare, dei decreti legge da convertire, ma anche del ddl concorrenza su cui è stata raggiunta la decisione unanime a proseguirne l'iter dopo l'annuncio dell'esecutivo di stralciare l'articolo 10 sui taxi (osteggiato in particolare dalla Lega). A Camere sciolte, per prassi consolidata, si interrompe l'attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere ma ci sono delle eccezioni per cui deputati e senatori vengono richiamati nel rispettivo emiciclo a svolgere l'attività parlamentare. Secondo la prassi, queste eccezioni sono legate alla particolare natura e urgenza di alcuni adempimenti. Per quanto riguarda l'attività ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 luglio 2022) Potranno andare avl'esame del dlche il governo dimissionario Draghi si appresta a varare, dei decreti legge da convertire, ma anche del ddlsu cui è stata raggiunta la decisione unanime a proseguirne l'iter dopo l'annuncio dell'esecutivo di stralciare l'articolo 10 sui taxi (osteggiato in particolare dalla Lega). A, per prassi consolidata, si interrompe l'attività legislativa, di indirizzo e di controlloma ci sonoeccezioni per cui deputati e senatori vengono richiamati nel rispettivo emiciclo a svolgere l'attività parlamentare. Secondo la prassi, queste eccezioni sono legate alla particolare natura e urgenza di alcuni adempimenti. Per quanto riguarda l'attività ...

