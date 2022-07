Crisi governo, oggi Draghi alla Camera: dimissioni ad un passo (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi oggi alla Camera per un nuovo passaggio della Crisi di governo, dopo la giornata cruciale andata in scena al Senato. “Draghi andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale -alle 9 a Montecitorio- il premier annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale e riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il passaggio ieri in Senato ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. La risoluzione Casini su cui il premier aveva posto la fiducia è passata al Senato con soli 95 voti a favore, senza il sostegno di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premier Marioper un nuovo passaggio delladi, dopo la giornata cruciale andata in scena al Senato. “andràsolo per dimettersi. Game over”, riferiscono fonti diall’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale -alle 9 a Montecitorio- il premier annuncerà le proprieper poi salire al Quirinale e riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il passaggio ieri in Senato ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. La risoluzione Casini su cui il premier aveva posto la fiducia è passata al Senato con soli 95 voti a favore, senza il sostegno di ...

