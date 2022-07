Cremonese, TMW: “Interessa Kouamè dalla Fiorentina” (Di giovedì 21 luglio 2022) Cremonese TMW- La Cremonese continua la sua preparazione atletica, oggi lavoro in torello e sui piazzati per i lombardi. Nel frattempo il D.S Braida continua il suo lavoro per rendere la Cremonese adatta alla massima serie. Il D.S ex Barcellona, ha in mente un progetto continuo e giovanile ma soprattutto vuole dare sicurezze al mister dei Lombardi, Massimiliano Alvini. Dopo aver acquistato Ghiglione e Ascacibar, la Cremonese non vuole fermarsi qui, serve una vera e propria punta. L’ultima idea, è quella di Piatek, sul polacco c’è anche la Salernitana ma, nelle ultime ore sta rimbalzando il nome di Christian Kouamé. Il giovane attaccante in forza della Viola è in uscita dalla squadra toscana, si allena a Moena col gruppo di Italiano consapevole di essere l’indiziato numero uno per partire. Il giocatore ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)TMW- Lacontinua la sua preparazione atletica, oggi lavoro in torello e sui piazzati per i lombardi. Nel frattempo il D.S Braida continua il suo lavoro per rendere laadatta alla massima serie. Il D.S ex Barcellona, ha in mente un progetto continuo e giovanile ma soprattutto vuole dare sicurezze al mister dei Lombardi, Massimiliano Alvini. Dopo aver acquistato Ghiglione e Ascacibar, lanon vuole fermarsi qui, serve una vera e propria punta. L’ultima idea, è quella di Piatek, sul polacco c’è anche la Salernitana ma, nelle ultime ore sta rimbalzando il nome di Christian Kouamé. Il giovane attaccante in forza della Viola è in uscitasquadra toscana, si allena a Moena col gruppo di Italiano consapevole di essere l’indiziato numero uno per partire. Il giocatore ...

