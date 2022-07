Baseball, Serie A 2022: Parma supera Collecchio dopo una grande partita (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una vittoria per Parma nel recupero della Serie A 2022 di Baseball; dopo aver avuto la meglio sulla Fortitudo nel big match di lunedì scorso, i Campioni d’Europa hanno vinto anche una difficilissima sfida contro Collecchio, passando con il punteggio di 6-5. Una partita cominciata con il verso giusto per gli emiliani, abili a trovare due punti già nel primo inning grazie alla buona catena formata da Mineo, Gonzalez Sanamè Noel e Joseph Timo oltre che dal singolo di Astorri che ha consentito a Joseph Timo di segnare. Ma Collecchio risponde subito presente, accorciando le distanze nella seconda ripresa con Benetti. Le due compagini si affrontano quindi a viso aperto nei tre turni successivi, non riuscendo però a mettere a referto nessun punto. Le ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una vittoria pernel recupero delladiaver avuto la meglio sulla Fortitudo nel big match di lunedì scorso, i Campioni d’Europa hanno vinto anche una difficilissima sfida contro, passando con il punteggio di 6-5. Unacominciata con il verso giusto per gli emiliani, abili a trovare due punti già nel primo inning grazie alla buona catena formata da Mineo, Gonzalez Sanamè Noel e Joseph Timo oltre che dal singolo di Astorri che ha consentito a Joseph Timo di segnare. Marisponde subito presente, accorciando le distanze nella seconda ripresa con Benetti. Le due compagini si affrontano quindi a viso aperto nei tre turni successivi, non riuscendo però a mettere a referto nessun punto. Le ...

