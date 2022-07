Arsenal, interesse per un giocatore della Juventus (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da The Sun, l'Arsenal sarebbe pronta a fare un'offerta per Arthur. Il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da The Sun, l'sarebbe pronta a fare un'offerta per Arthur. Il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto...

sportli26181512 : Arsenal, interesse per un giocatore della Juventus: Come riportato da The Sun, l'Arsenal sarebbe pronta a fare un'o… - SangueRossoner2 : ?????? interesse dell’#arsenal per Tommaso #pobega Per il momento #Maldini fa muro e respinge qualsiasi offerta, ma s… - MarcoGuidi13 : @robymazza70 @romeoagresti Lui vorrebbe tornare a Barcellona, vero che c’è anche l’interesse dell’Arsenal. Problema… - ilmaschioalphre : Al momento #Torreira è in rottura con l'Arsenal e nonostante l'interesse passato di Roma e Juve, di fatto nessuno h… - DanyRoss70 : RT @ValePieraccini: (#ts) Per #Paredes, serve almeno una cessione. A centrocampo, in uscita, ci sono #Ramsey (va trovato un accordo per la… -