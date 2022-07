Ue propone taglio sui consumi di gas del 15% fino a primavera

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La Commissione europeaun nuovo "strumento legislativo" assieme a un piano di tagli alla domanda di gas in Europa, che prevede di ridurre idel 15%alla prossima. Con un ...

L'esecutivo comunitariouna nuova regolamentazione sul coordinamento della riduzione di domanda che fissa per tutti i Paesi l'obiettivo di ridurla del 15% tra il primo agosto e il 31 marzo. ...... che vede collaborare la Guardia Costiera Italiana e Greenpeace, a sottolineare ilsociale ...al 16 agosto è in corso una collettiva di arte contemporanea " il progetto Micromatica sidi ...La Commissione europea propone un nuovo "strumento legislativo" assieme a un piano di tagli alla domanda di gas in Europa, che prevede di ridurre i consumi del 15% fino alla prossima primavera. Con un ...Nel suo intervento al Senato il premier ha toccato alcuni temi chiave: dal Pnrr alla concorrenza e agli appalti. E ancora riduzione dell’Irpef, contratti collettivi e salario minimo. Nessun riferiment ...