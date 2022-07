(Di mercoledì 20 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione, oggi giornata di schemi e piazzati per Sottil. Nel frattempo il D.S Marino è pronto a chiudere la trattativa che porterà Molina all’Atletico Madrid. Destiny, esterno dell’, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport toccando vari argomenti, tra cui la convocazione in nazionale e il suo modulo preferito. Ecco di seguito le parole dell’esterno dei Friuliani: Sulla nazionale e modulo: “Nazionale? E’ il mio obiettivo. Il c.t. mi disse che voleva vedermi bene. Difesa a 4 in Under 21? Con Nicolato ho parlato e ci siamo chiariti. Gli ho detto che il terzino l’ho già fatto e lo so. Anche se a me piace tanto spingere e attaccare”. Sulla Juventus: “Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. ...

Pubblicità

infoitsport : Udinese, Udogie: “Voglio fare tanti goal” - CesarAu28114877 : @sime_11 @luca280189 @DiMarzio @Udinese_1896 @Atleti Certo la Juve ha bisogno di un terzino sinistro, potrebbe esse… - sime_11 : @CesarAu28114877 @luca280189 @DiMarzio @Udinese_1896 @Atleti Esattamente infatti il vero obbiettivo era udogie ma p… - ema_sct : RT @AleTanzini: Hey, #Inter, puoi iniziare a trattare #Udogie con l'#Udinese che ci serve un terzino sx? Grazie #Juventus #Bremer - therealmartina0 : RT @AleTanzini: Hey, #Inter, puoi iniziare a trattare #Udogie con l'#Udinese che ci serve un terzino sx? Grazie #Juventus #Bremer -

... ma dall'. Il club friulano lo ha acquistato fino al 2025 accelerando le operazioni a causa ... L'italo marocchino rappresenterà anche un buon cambio per Destiny. Il calcio inglese è un ...Il laterale dell', giovane prodigio che interessa da tempo, avrebbe espresso un desiderio per il proprio futuro: giocare in Inghilterra.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I bianconeri hanno deciso i loro numeri di maglia per la stagione 2022/2023. Per la prima volta compariranno sulla nuova maglia home che sarà indossata in occasione dell'amichevole contro il Bayer Lev ...