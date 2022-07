Spread chiude a 212 punti base con timori su Draghi. La Borsa a - 1,6% - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) Operatori di Borsa al lavoro Milano, 20 luglio 2022 - Lo Spread tra BTp e Bund chiude a 212 punti base tra le preoccupazioni per il destino del governo di Mario Draghi . Il differenziale di rendimento ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Operatori dial lavoro Milano, 20 luglio 2022 - Lotra BTp e Bunda 212tra le preoccupazioni per il destino del governo di Mario. Il differenziale di rendimento ...

