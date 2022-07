Salernitana, 2-0 al Wieczysta Krakow: a segno Ribery e Botheim (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllo “Jenbach Stadion” la Salernitana supera il Wieczysta Krakow nel quarto test pre stagionale. Al 2? ci prova subito Botheim, palla di poco a lato. Al 3? granata in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Franck Ribery. Al 6? raddoppio Salernitana: assist di Ribery e conclusione vincente di Botheim. Al 44? occasione per i granata con un pallonetto di Bradaric che termina di poco alto sopra la traversa. Si chiude sul 2-0 la prima frazione di gioco. Al 6? della ripresa ci provano i granata con una bella conclusione di Capezzi respinta in angolo. Al 34? tentativo di Boultam dal limite che non impensierisce l’estremo difensore avversario. Finisce 2-0. Salernitana – Wieczysta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllo “Jenbach Stadion” lasupera ilnel quarto test pre stagionale. Al 2? ci prova subito, palla di poco a lato. Al 3? granata in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Franck. Al 6? raddoppio: assist die conclusione vincente di. Al 44? occasione per i granata con un pallonetto di Bradaric che termina di poco alto sopra la traversa. Si chiude sul 2-0 la prima frazione di gioco. Al 6? della ripresa ci provano i granata con una bella conclusione di Capezzi respinta in angolo. Al 34? tentativo di Boultam dal limite che non impensierisce l’estremo difensore avversario. Finisce 2-0....

