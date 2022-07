Roma, febbre Dybala: la maglia numero 21 va già a ruba (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma - È già scoppiata la Dybala - mania, e difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, anzi, si alimenterà quando la Joya sarà finalmente nella capitale e i tifosi potranno vederla dal vivo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022)- È già scoppiata la- mania, e difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, anzi, si alimenterà quando la Joya sarà finalmente nella capitale e i tifosi potranno vederla dal vivo ...

Pubblicità

pietrop15671757 : Febbre Dybala, Noemi promette lo spogliarello come Ferilli al Circo Massimo: 'Se la Roma vince lo scudetto 'esco tu… - Daniele64181695 : @rep_roma Neanche è arrivato già c'ha la febbre va bene che sta sempre male ma così è troppo. - serieApallone : Roma: inizia la febbre per Dybala. La maglia numero 21 comprata subito da tanti tifosi: Roma: Non è ancora arriva… - TuttoASRoma : Febbre di Joya: la numero 21 va già a ruba - infoitcultura : Febbre Dybala, Noemi promette lo spogliarello come Ferilli al Circo Massimo: 'Se la Roma vince lo scudetto 'esco tu… -