Roghi in tutta Europa. Fiamme ad Atene. Trieste resta isolata a rischio acqua e luce (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sull'Europa sud occidentale soffia un vento caldo fuoco: Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, 500 mila e più ettari devastati dalle Fiamme. In Italia sono più di 25 mila, rasi al suolo dai 223 incendi degli ultimi mesi, il triplo della media.

