Rifiuti: valle d'Itria, iniziativa nei Comuni del barese Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Di seguito un Comunicato diffuso dal Comune di Noci: È partita ufficialmente nel territorio della valle d'Itria la fase operativa nel territorio della valle d'Itria del progetto SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion – finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma ENI CBC Med 2014 -2020. Conclusa la fase iniziale con lo svolgimento del corso online sul tema "Economia Circolare" e con la successiva selezione di sette collaboratori locali, si sono finalmente avviate sul territorio le attività che permetteranno l'acquisizione sul campo di competenze e skills relative al settore dei Rifiuti organici. Prima tematica trattata: la qualità della frazione organica presso le utenze domestiche dei Comuni

