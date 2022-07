Prelievo bancomat, attenzione se ti compare questo messaggio (Di mercoledì 20 luglio 2022) È possibile che la carta utilizzata per il Prelievo bancomat non funzioni correttamente, focus sul messaggio di avviso Può capitare a volte di trovarsi in difficoltà con la propria carta bancomat, per un pagamento con il POS in un punto vendita, per un’operazione monetaria in un ufficio, per un semplice Prelievo a uno sportello bancomat. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 20 luglio 2022) È possibile che la carta utilizzata per ilnon funzioni correttamente, focus suldi avviso Può capitare a volte di trovarsi in difficoltà con la propria carta, per un pagamento con il POS in un punto vendita, per un’operazione monetaria in un ufficio, per un semplicea uno sportello. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

lupazzottu : RT @Etruria72: @graziano_delrio @monicaguerzoni @Corriere Draghi é quello che ha chiuso i Bancomat alle famiglie greche! Non autorizzò un p… - debufred : Tra i consigli per l'estate che generalmente @FinecoLive dispensa ai suoi clienti manca la raccomandazione di usare… - debufred : Bene #Visa debito addebita spese prelievo extra EUR anche se non ho prelevato avendo rinunciato alla conclusione de… - crescentinbosco : @Nicocele1210 @Sunnyflower000 @PBerizzi @repubblica Ma a questo punto lo dovrebbero cambiare anche per gli italiani… - gazzettamodena : Bastiglia, la scomparsa di Adriano. Il segnale gps interrotto, la chiamata Ma dal bancomat nessun altro prelievo -