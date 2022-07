OnePlus 10T sarà presentato il 3 agosto

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) con un evento in presenza a New York, la ha dichiarato Pete Lau in un post sul forum della community e come è possibile vedere dalla pagina dedicata disponibile sul sito della società.10 Pro ufficiale: specifiche, uscita, prezzo10T, presentazione il 3Il 10T continua la tradizione dicon specifiche incentrate sulle prestazioni con un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, che è, in teoria, di poco superiore il normale Snapdragon 8 Gen 1 in10 Pro.coglierà anche l’occasione per lanciare OxygenOS 13, che secondo Lau arriverà prima sul 10 Pro e sul 10T entro la fine dell’anno. Qualcomm afferma che la versione “Plus” dell’8 Gen 1 offre prestazioni più veloci e una migliore efficienza della batteria rispetto al chipset non plus. È un tipo di ...