Lombardia: prendono d’assalto un treno dopo nottata in discoteca (Di mercoledì 20 luglio 2022) Più che un treno fermo in una stazione ferroviaria sembra una diligenza assaltata. Nelle prime ore di domenica mattina, 18 luglio, centinaia di ragazzi e ragazze hanno letteralmente preso d’assalto il convoglio di trenord che dalla stazione di Borgonato, in Corte Franca, conduceva a Brescia. I giovani erano reduci da una nottata nella vicina discoteca. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Più che unfermo in una stazione ferroviaria sembra una diligenza assaltata. Nelle prime ore di domenica mattina, 18 luglio, centinaia di ragazzi e ragazze hanno letteralmente presoil convoglio dird che dalla stazione di Borgonato, in Corte Franca, conduceva a Brescia. I giovani erano reduci da unanella vicina. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

inews__24 : Lombardia: prendono d’assalto un treno dopo nottata in discoteca - Ik2wbgDaniele : Il umero verde regione lombardia vaccino covid bloccato oggi, ieri e l'altroieri. Il solito schifo, provate e vi pr… - FrancescaNimo : @CaterinaNigra Eh, ti caposco. I lavori ci sono ma poi, chissà come, prendono sempre gli altri ?? Io CTF, laurea nel… - Bussola87234007 : @MezzaMZZ @watohal @mgmaglie @MezzaMZZ sì,sono in confronto all'E-R. NON prendono in considerazione il numero di po… -