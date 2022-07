Lega, FI e M5S non votano la fiducia sulla risoluzione 'Casini' in Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal Senatore Casini". Mario Draghi ha concluso così la sua replica al Senato. La risoluzione prevede una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiede un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo Draghi", un alto dirigente di Forza Italia ha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per definire un nuovo patto con alcuni punti di discontinuità". "Non si tratta di persone, infatti Romeo non ha citato alcun ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "Chiedo che sia posta il voto dipresentata dalre". Mario Draghi ha concluso così la sua replica al. Laprevede una sola riga: udite le comunicazioni del premier si approva. Il centrodestra chiede un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo Draghi", un alto dirigente di Forza Italia ha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un tavolo per definire un nuovo patto con alcuni punti di discontinuità". "Non si tratta di persone, infatti Romeo non ha citato alcun ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : I non applausi di #Lega e #M5S mi hanno aiutato a capire chi ama l’Italia e chi pensa al suo presunto tornaconto elettorale. #draghi - Agenzia_Ansa : Draghi ai partiti in #Senato: 'Siete pronti a ricostruire il patto?'. M5S e Lega non applaudono alla fine del discorso #ANSA - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - SMuriana : La Crisi di governo spiegata in modo semplice. Forza Italia e la Lega hanno preso la palla al balzo per sfiduciare… - Wleimmersioni : RT @janavel7: Draghi se ne va. Restano i partiti: una Lega che torna nelle caverne. Una Forza Italia in preda a demenza senile. Un arcipel… -