Il telescopio James Webb rivoluziona il modo in cui vediamo noi stessi e l’universo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Come già accennato su questa pagina, la visione a infrarossi del nuovoSpace Telescope (JWST) permetter di studiare con un dettaglio senza precedenti alcune componenti forse meno note delconosciuto, ma di un’importanza cruciale per l’origine di moltissimi oggetti cosmici, per la chimica extraterrestre e, infine, per l’origine stessa della vita come la osserviamo oggi: i gas e le polveri associati a galassie, stelle, supernove, pianeti extrasolari eccetera. A dimostrazione delle straordinarie capacità di JWST, arriva un’immagine del centro di NGC 628, una galassia a spirale come la nostra Via Lattea, ottenuta a partire da tre serie di dati raccolti a diverse lunghezze d’onda nella regione del medio infrarosso. Gabriel Brammer, un ricercatore dell'Università di Copenaghen in Danimarca che non fa parte della ...