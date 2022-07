Il caldo soffoca anche gli ospedali, picco di malori e ricoveri in barella (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra ferie e reparti dedicati al Covid. Un primario: “Arrivano pazienti gravi e non sappiamo dove metterli” Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra ferie e reparti dedicati al Covid. Un primario: “Arrivano pazienti gravi e non sappiamo dove metterli”

Pubblicità

repubblica : Il caldo soffoca anche gli ospedali, picco di malori e ricoveri in barella [di Michele Bocci] - disinformate_it : RT @repubblica: Il caldo soffoca anche gli ospedali, picco di malori e ricoveri in barella [di Michele Bocci] - tkmewthyou : comunque oggi fa troppo caldo se tiro su la tapparella entra l’aria ma entra anche il caldo quindi la abbasso ma po… - MaricaGusmitta : Il #caldo soffoca anche gli #ospedali , picco di malori e ricoveri in barella Tra ferie e reparti dedicati al Covi… - CatelliRossella : Il caldo soffoca anche gli ospedali, picco di malori e ricoveri in barella -