Hincapié | la nuova idea per la Roma Attenzione alla concorrenza

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Laavrebbe sondato Pierodel Bayer Leverkusen. Il calciatore ecuadoriano, però, è seguito anche da altre due squadre italiane E’ il giocatore ecuadoriano del Bayer Leverkusen laper la difesa giallorossa. Qualche settimana fa laavrebbe sondato il terreno per vedere se l’operazione fosse fattibile, anche se per il momento L'articolo

Pubblicità

Yildiz, il colpo della Juve Nellalista degli 80 candidati rimasti in competizione, non ci ... con enorme sorpresa, l'ecuadoriano Pierodel Bayer Leverkusen. L'arcigno difensore centrale ...Qualche settimana fa trapelava unaofferta al ribasso per il giocatore, vicina ai 3 milioni, anche se non c'è stata mai una proposta ufficiale. Oggi De Laurentiis è pronto ad accontentare ...