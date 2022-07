Ha confessato uno dei due fratelli arrestati per l' omicidio di Anzio

(Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Dice di aver fatto tutto da solo e scagiona il fratello più grande, ma i due magrebini di 20 e 25 anni si trovano entrambi nel carcere di Velletri, in stato di fermo per l'di Leonardo Muratovic, il pugile di 25 anni ucciso sabato notte a coltellate fuori ad un locale di, centro del litorale romano. Il 20enne ha, dopo essersi costituito assieme al fratello, presentandosi martedì sera alla stazione dei carabinieri Gianicolese di Roma. "Ho fatto tutto io, mio fratello non c'entra. E' stata una lite finita male, una disgrazia" ha detto agli inquirenti, ricostruendo i momenti precedenti all'accoltellamento. Secondo la sua versione ci sarebbe stata già all'interno del locale una violenta discussione, poi degenerata fuori. E sull'arma, il 20enne allontana ogni responsabilità. "Il coltello non era mio, lo ...

Il 20enne ha, dopo essersi costituito assieme al fratello, presentandosi martedì sera alla stazione dei carabinieri Gianicolese di Roma. 'Ho fatto tutto io, mio fratello non c'entra. E' stata una lite finita male, una disgrazia' ha detto agli inquirenti, ricostruendo i momenti precedenti all'accoltellamento.