Fognini-Kachanov domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2022 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fabio Fognini incontrerà il russo Karen Kachanov negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Amburgo 2022 (terra). Tutti e due hanno esordito con un successo in tre set. Il ligure ha vinto al tie-break decisivo contro lo sloveno Bedene mentre il sovietico ha sconfitto in rimonta il padrone di casa Struff. I precedenti sorridono a Kachanov, che conduce per 2-1. I due, però, non si sono mai incrociati sul rosso, dove sicuramente Fognini potrà ampiamente dire la sua. L’italiano sembra trovarsi particolarmente a suo agio nella cittadina tedesca. Questa manifestazione, infatti, gli rievoca splendidi ricordi visto che qui nel 2013 ha conseguito il suo secondo titolo a livello di circuito maggiore e due anni più tardi ha fatto finale. Il russo, che non giocava un torneo ufficiale da Halle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fabioincontrerà il russo Karennegli ottavi di finale del torneo Atp 500 di(terra). Tutti e due hanno esordito con un successo in tre set. Il ligure ha vinto al tie-break decisivo contro lo sloveno Bedene mentre il sovietico ha sconfitto in rimonta il padrone di casa Struff. I precedenti sorridono a, che conduce per 2-1. I due, però, non si sono mai incrociati sul rosso, dove sicuramentepotrà ampiamente dire la sua. L’italiano sembra trovarsi particolarmente a suo agio nella cittadina tedesca. Questa manifestazione, infatti, gli rievoca splendidi ricordi visto che qui nel 2013 ha conseguito il suo secondo titolo a livello di circuito maggiore e due anni più tardi ha fatto finale. Il russo, che non giocava un torneo ufficiale da Halle ...

