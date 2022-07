FIFA 23: svelato il giocatore in copertina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sarà ancora Kylian Mbappe il giocatore che svetterà sulla copertina di FIFA 23. Nella versione Ultimate sarà presente per la prima volta anche una calciatrice, Sam Kerr del Chelsea Il giocatore in copertina per FIFA 23, l’ultimo episodio di FIFA pubblicato da Electronic Arts, sarà ancora una volta il talento francese del PSG Kylian Mbappe. Quest’anno però c’è anche un’ulteriore novità, ovvero quella della presenza per la prima volta per una calciatrice nella cover del gioco. Stiamo parlando di Sam Kerr del Chelsea che presenzierà insieme al francese sulla copertina della versione Ultimate del prossimo capitolo calcistico di EA. FIFA 23 svela il suo giocatore in copertina ed anche qualcosa in più? EA ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sarà ancora Kylian Mbappe ilche svetterà sulladi23. Nella versione Ultimate sarà presente per la prima volta anche una calciatrice, Sam Kerr del Chelsea Ilinper23, l’ultimo episodio dipubblicato da Electronic Arts, sarà ancora una volta il talento francese del PSG Kylian Mbappe. Quest’anno però c’è anche un’ulteriore novità, ovvero quella della presenza per la prima volta per una calciatrice nella cover del gioco. Stiamo parlando di Sam Kerr del Chelsea che presenzierà insieme al francese sulladella versione Ultimate del prossimo capitolo calcistico di EA.23 svela il suoined anche qualcosa in più? EA ...

