F1 GP Francia 2022: De Vries sostituisce Hamilton nelle prove libere 1 al Paul Ricard (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nick De Vries torna a salire sulla Mercedes in Formula 1 e nelle prove libere 1 del Gran Premio di Francia 2022 sostituisce Lewis Hamilton. Il pilota di riserva, campione del mondo della scorsa Formula E, rimpiazzerà così nelle FP1 il sette volte campione del mondo. L’olandese aveva già disputato le FP1 a Montmelò, ma in quel caso con la Williams, anch’essa motorizzata Mercedes. Per la prima volta nella stagione il team guidato da Toto Wolff fa scendere in pista il terzo pilota. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nick Detorna a salire sulla Mercedes in Formula 1 e1 del Gran Premio diLewis. Il pilota di riserva, campione del mondo della scorsa Formula E, rimpiazzerà cosìFP1 il sette volte campione del mondo. L’olandese aveva già disputato le FP1 a Montmelò, ma in quel caso con la Williams, anch’essa motorizzata Mercedes. Per la prima volta nella stagione il team guidato da Toto Wolff fa scendere in pista il terzo pilota. SportFace.

Pubblicità

SkyTG24 : Incendi in Europa: bruciano Francia, Spagna e Italia. La mappa delle zone a rischio - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - espressonline : L’«Operation Renzi» in Italia. I favori di Macron in Francia. Gli incontri con Biden e Netanyahu. 124 mila document… - sportface2016 : #F1 #FranceGP: #DeVries sostituisce #Hamilton nelle FP1 al Paul Ricard - P300it : F1 | GP Francia 2022, De Vries al posto di Hamilton nelle FP1 ? di Alessandro Secchi ?? -