Draghi va in Senato: è l'ora della verità. Il giorno più lungo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi è il giorno della verità sul destino di Mario Draghi e del governo. Dopo cinque giorni d'attesa il presidente del Consiglio deciderà se confermare o ritirare le proprie dimissioni. Si comincia questa mattina al Senato, dove alle 9,30 terrà il tanto atteso discorso. Poi seguirà la discussione con gli interventi delle forze politiche. Alle 16,30 è attesa la replica del premier. Alle 18,30 si inizierà a votare la fiducia. Solo domani toccherà alla Camera. In entrambi i rami del parlamento la formula della risoluzione che sarà sottoposta a Senatori e deputati (appello nominale e voto palese sotto la tribuna) dovrebbe essere molto stringata: «L'Aula, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio le approva». Il punto, però, non è se Draghi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi è ilsul destino di Marioe del governo. Dopo cinque giorni d'attesa il presidente del Consiglio deciderà se confermare o ritirare le proprie dimissioni. Si comincia questa mattina al, dove alle 9,30 terrà il tanto atteso discorso. Poi seguirà la discussione con gli interventi delle forze politiche. Alle 16,30 è attesa la replica del premier. Alle 18,30 si inizierà a votare la fiducia. Solo domani toccherà alla Camera. In entrambi i rami del parlamento la formularisoluzione che sarà sottoposta ari e deputati (appello nominale e voto palese sotto la tribuna) dovrebbe essere molto stringata: «L'Aula, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio le approva». Il punto, però, non è se...

