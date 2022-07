Draghi chiede la fiducia sulla risoluzione Casini Il Cdx di governo e i 5 Stelle non partecipano al voto (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Chiedo che sia posta la fiducia sulla risoluzione presentata dal senatore Casini". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, concludendo la sua replica in Senato governo, Draghi ai senatori: "Siete voi che decidete"<br> Chiesta la fiducia sulla risoluzione presentata da Casini Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Chiedo che sia posta lapresentata dal senatore". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, concludendo la sua replica in Senatoai senatori: "Siete voi che decidete"

Chiesta lapresentata daSegui su affaritaliani.it

